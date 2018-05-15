Лос-Анджелес, США, 15 мая, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Мерил Стрип снимется в новом фильме Стивена Содерберга, Гэри Олдман и Антонио Бандерас сейчас также ведут переговоры по поводу участия в проекте, об этом 14 мая сообщил портал The Hollywood Reporter.

Цитата из х/ф «В ночной тиши». Реж. Роберт Бентон. 1982. США Мэрил Стрип в роли Брук Рейнольдс

Будущий фильм получил название «Прачечная» (The Laundromat), он будет представлять собой драму, в основе которой будет лежать так называемое «Панамское досье».

Читайте также: Эпатажный режиссёр Гаспар Ноэ выпустил тизер своего нового фильма «Климакс»

Проект пока не имеет своего дистрибьютора, однако есть информация о том, что им заинтересовалась компания Netflix.

Сценарий к будущей картине написал Скотт Бёрнс («Ультиматум Борна», «Побочный эффект»), который часто работает со Стивеном Содербергом.

Его сценарий основан на книге Джейка Бернштейна «Мир секретности: внутри расследования «Панамского досье», незаконных денежных сетей и глобальной элиты».

Читайте также: Китайская компания снимет фильм по комиксу Стэна Ли

Напомним, «Панамским досье» называют утечку секретных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая произошла в 2015 году.

Журналисты исследовали эти бумаги и опубликовали итоги расследования в апреле 2016 года. Огласке была предана информация о скрытой собственности политиков, чиновников и различных известных фигур