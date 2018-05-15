Ярославль, 15 мая, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Скандальный фонтан в ярославском сквере на площади Мира заработал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор ООО «Компсервис» Вячеслав Чепиков.

Фонтан начал работу

Фонтан в сквере, ограниченным улицами Городской Вал, Свободы и проспектом Ленина привлек к себе пристальное внимание в конце прошлого года. Благоустройство парка проводило ООО «Компсервис», которое выиграло контракт стоимостью 10 млн 356 тыс рублей.

В конце декабря ярославцев шокировал обновленный фонтан: облицовка сделана самым дешевым напольным керамогранитом, плитка уложена криво, швы замазаны наспех. Подрядчик оправдывался потом, что это была временная плитка, просто чтобы внешний вид не портил парк. Губернатор области публично отчитал за фонтан мэра города. Мэрия и ООО «Компсервис» после этого расторгли договор по обоюдному согласию.

Генеральный директор ООО «Компсервис» Вячеслав Чепиков пообещал доделать фонтан за счет фирмы.

«Как и обещали, мы открылись 15 мая. С 7 утра делали первые запуски. Фонтан работает. Мы установили в парке направленные колонки и теперь в парке постоянно будет играть легкая музыка. Нам дали флешку с репертуаром, но мы можем и радио включать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «Компсервис» Вячеслав Чепиков.

Фонтан облицевали гранитом, его струя может подниматься до десяти метров. Мэр Ярославля Владимир Слепцов обещал сегодня приехать на открытие фонтана и принять его. Приедет ли губернатор, подрядчики не знают.