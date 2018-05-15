Палестина, 12 февраля, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в квартале Аш-Шабура в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа, на границе с Египтом, сообщили в пресс-службе израильских вооружённых сил.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам в районе Аш-Шабура на юге сектора Газа. Удары завершились», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 12 февраля израильские вооружённые силы нанесли массированный авиационный удар по городу Рафах. Обстрелам подверглись жилые дома и мечети «Аль-Худа» и «Аль-Рахма» на севере и в центральной части города, где укрывались беженцы. Как сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen, в результате атаки погибли по меньшей мере 100 человек, ещё более 230 получили ранения. Отмечалось, что большинство погибших и пострадавших во время бомбардировки — женщины и дети.

Ранее министерство иностранных дел Саудовской Аравии призвало созвать Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) в связи с обещанной главой минобороны Израиля Йоавом Галантом военной операцией в Рафахе. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что атака на город приведёт к гуманитарной катастрофе. В Рафахе укрываются около 2,3 миллиона беженцев, покинувших свои дома после вторжения ЦАХАЛ на север палестинского анклава.

11 февраля агентство Associated Press сообщило, что Египет пригрозил Израилю приостановить мирные Кэмп-Дэвидские соглашения, действующие с 1978 года, если Армия обороны Израиля начнёт военную операцию в Рафахе.