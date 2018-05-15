Санкт-Петербург, 15 мая, 2018, 11:48 — ИА Регнум. В Петербурге обнаружилось превышение допустимого уровня пыли и грязи на улицах в диапазоне от 8-кратного до 70-кратного размера. Таковы итоги общественной инспекции, проведенной движением «Красивый Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Весенняя уборка на Невском проспекте

Общественники напомнили, что действующие правила благоустройства территории Санкт-Петербурга допускают «наличие смёта и мелкого мусора в период между циклами работ», при этом их количество не должно превышать 30 грамм на 1 квадратный метр.

Собрав пыль и мусор в нескольких разных районах города, активисты утверждают, что эта норма не выдерживается нигде.

«В ходе замеров мы не зачищали исследуемые участки до идеальной чистоты, так как нам было достаточно узнать порядок значений. Так что в реальности превышения норматива ещё более печальны», — поясняют в «Красивом Петербурге».

Самый худший результат был зафиксирован в Приморском районе, в дворовом проезде на Приморском проспекте, д. 137, корп. 2. Здесь с одного квадратного метра асфальта удалось собрать два килограмма смета, что превышает норму в 70 раз.

Более килограмма грязи собрано на квадратном метре Мытнинской набережной в Петроградском районе. Это 37-кратное превышение нормы.

В центре города, который, как считается, убирается особенно тщательно, на улице Достоевского собрано 255 грамм грязи с одного квадратного метра, что в 8 раз превышает допустимую норму.

Как сообщал 8 мая городской комитет по благоустройству, с начала весеннего сезона на генеральную уборку города ушло более 250 тысяч кубометров воды, вывезено 37 тысяч тонн загрязнений.

«Предприятия продолжают пылесосить и мыть городские дороги — уборка в мегаполисе идет круглосуточно, дорожники работают без праздников и выходных в любое время года», — рапортовали в комитете.

В свою очередь, в жилищном комитете Петербурга, отвечающем за содержание внутриквартальных территорий, 14 мая сообщили, что в рамках весеннего месячника по уборке и благоустройству многоквартирных домов, внутриквартальных территорий проведена уборка 58,1 млн кв. м внутриквартальных территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко обнаружил пыль на городских улицах, которую некоторые чиновники Смольного раньше не замечали.

«Граждане жалуются, что по-прежнему много пыли в городе. Пыль остается. С этим надо бороться. Есть и силы, и средства для этого. Я знаю, что вы с этим боретесь, но надо еще и личный состав ориентировать», — обратился он к главе комитета по благоустройству Владимиру Рублевскому.