Москва, 15 мая, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Российские туроператоры отмечают увеличение продаж туров в Крым по сравнению с 2017 годом. Рост популярности Крыма туроператоры связывают с ценовой политикой отельеров, с ослаблением рубля и с о открытием движения по Крымскому мосту, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост. Вид из космоса

В АТОР считают, что открытие движения по Крымскому мосту окажет влияние на рост турпотока в республику. Так, по мнению некоторых туроператоров, турпоток может увеличиться на 10−25%.

В частности, в «Интуристе» пояснили, «очень высокий спрос показали майские праздники, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года спрос был выше в 2,5 раза». У туроператора АЛЕАН спрос на Крым вырос на 25% к аналогичному периоду 2017 года.

Крымский мост, по мнению турбизнеса, в первую очередь заинтересует самостоятельных туристов, а также жителей ближайших к Крыму регионов, добирающихся в Крым на личном автотранспорте, — здесь можно ожидать существенного увеличения потока.

По оценкам экспертов, рост потока самостоятельных туристов произойдет, прежде всего, за счет автовладельцев, которых ранее удерживали от поездки сложности с паромной переправой.

По предварительным оценкам, в самостоятельном сегменте поток может вырасти как минимум на 10%, однако эта цифра может быть и выше — за счет увеличения количества краткосрочных посещений Крыма жителями Краснодарского края.

Кроме того, туроператоры связывают с Крымским мостом перспективы роста за счет увеличения объемов заявок на наземное обслуживание.

Владимир Путин примет участие в церемонии открытия Крымского моста

Наибольший эффект для туризма от Крымского моста, по мнению туроператоров, следует ожидать в 2018 году: когда мост будет запущен в полную силу, достроена автомагистраль «Таврида» и налажено железнодорожное сообщение.

В АТОР напомнили, что сейчас почти 100% организованных туристов прилетает в Крым через аэропорт Симферополя — он и будет основным каналом для них на этот сезон.

Средняя продолжительность отдыха в Крыму в 2018 году не изменилась — обычно отдых на побережье Черного моря граждане бронируют на 10−12 ночей.

Сдают досрочно: Крымский мост откроют 16 мая

В настоящее время половина крымских отелей оставила цены 2017 года, примерно половина — снизила цены в сравнении с прошлым годом, незначительная часть отелей повысила стоимость на 7−10%

Цены на авиарейсы в Симферополь держатся на уровне прошлого года и чуть ниже. Минимальные цены на билеты Москва — Симферополь составляют от 11 тыс. рублей до 16 тыс. рублей.

По итогам 2018 года туроператоры ожидают, что турпоток в Крым достигнет уровня 2017 года. По данным министерства курортов и туризма Крыма, в 2017 году в Крыму отдохнули 5395,1 тыс. туристов, что на 3,2% ниже уровня 2016 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, открытие автомобильной части Крымкого моста состоится рано утром 16 мая. В церемонии открытия примет участие президент РФ Владимир Путин.

Также в торжественном мероприятии по случаю открытия моста примут участие рабочие, инженеры, руководители отрасли и регионов — огромный коллектив, осуществивший строительную задачу на полгода раньше запланированного срока.

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