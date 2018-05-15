Гюмри, Армения, 15 мая, 2018, 11:44 — ИА Регнум. В результате обсуждений с новоназначенным министром образования и науки Армении Араиком Арутюняном Саак Минасян подал в отставку с должности ректора Ширакского государственного университета. Об этом, как сообщает azatutyun. am, Арутюнян и Минасян заявили на пресс-конференции в Гюмри,

Ширакский государственный университет

Министр образования и науки сказал, что после отставки Феликса Цолакяна с поста председателя Совета правления университета решение состоит в том, чтобы сформировать новое правление, которое должно избрать нового ректора.

До выборов обязанности ректора на себя возьмет проректор Ерванд Серобян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа студентов и уволенных преподавателей Ширакского государственного университета, а также гражданских активистов проводили протесты с требованием отставки ректора университета, который также является руководителем регионального отделения Республиканской партии Армении, глава которой Серж Саргсяна подал в отставку с поста премьер-министра после многотысячных акций протеста и гражданского неповиновения. Требующие отставки ректора, обвиняли его в коррупции.