Ярославль, 15 мая, 2018, 11:43 — ИА Регнум. 15 мая губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов представил областной думе отчет о своей работе. В завершении доклада он поднял тему ввоза в регион мусора из Москвы и Московской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Ничего нового и обнадеживающего для ярославцев глава региона не сказал: мусор будут возить и дальше. При этом Дмитрий Миронов напомнил жителям, что они сами производят немало отходов:

Долгие годы проблема обращения с бытовыми отходами в Ярославской области не решалась системно ни на региональном, ни на муниципальном уровне. И ни для кого не секрет, что возникла она не сегодня и не вчера, и только теперь, когда вынужденно и, я хотел бы подчеркнуть, временно в Ярославль повезли московский мусор, некоторые представители и депутатского корпуса, и определенным образом настроенные гражданские активисты подняли эту проблему и возглавили так называемый мусорный протест. Да, ввоз мусора из Москвы — это непопулярное решение, но оно было принято, во-первых, потому что Москва обратилась с просьбой о помощи и оказании содействия по этому вопросу. Я хотел бы подчеркнуть, что решение этой ситуации носит временный характер и чтобы избежать более серьезных экологических последствий, которые могли возникнуть в ближайшее время на границе с нашим регионом. Уверен, что вы внимательно следите за новостями и знаете, что эта ситуация носит временный характер, по договору к нам можно завозить ежедневно до 500 тонн, а ежедневно привозят до 350 тонн. В пересчете на год это не более 200 тысяч тонн, этот объем составит не более 4% от вместимости полигона», — отметил губернатор.

Он в очередной раз напомнил, что «Скоково» может принимать мусор еще около 20 лет. Ежедневно туда поступает около 750 тонн мусора из Ярославля и разных регионов, в области работают 18 официальных полигонов ТКО и одно для захоронения промотходов.

Губернатор сказал, что сейчас очень важно начать работу по умному размещению полигонов в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов вдали от населенных пунктов, полигоны, которые отслужили свой срок, необходимо закрывать, как это сделано в Переславле.

Он сообщил, что ежегодно в Ярославской области выявляется около 400 мест несанкционированного размещения мусора, площадь более 40 Га, — это примерно еще один полигон «Скоково».

"Исключительно наш с вами ярославский мусор, который производят и складируют жители региона. Следующие пять лет работы должны стать пятилеткой экологии в Ярославской области, сегодня мы едва ли не первый регион в стране, который смело смотрит в глаза проблеме экологии, и в частности обращения с ТКО. Я уверен, что нам удастся справиться с этой проблемой. Время ставит перед нами новый вызов. Нам предстоит сформировать новые принципы концепции новой экологической политики, и я приглашаю вас и представителей общественности к совместной работе», — сказал губернатор.

Между тем жители Дзержинского района стали жаловаться на запах, который по вечерам доносится со свалки «Скоково». 20 мая в Ярославле состоится общегородской митинг против ввоза в регион московских отходов.