Вашингтон, 15 мая, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Учёные из Института Аллена (США) создали программу, с помощью которой можно сделать 3D-модель стволовой клетки. Об этом сообщается на сайте организации.

Pixabay.com Стволовые клетки

Программа получила название Allen Integrated Cell. Как отмечают разработчики, с её помощью можно понять, как устроена клетка, а также отследить происходящие в ней процессы.

По словам учёных, 3D-модель клетки поможет проследить, как развивается раковая опухоль.

Программа строит 3D-модель при помощи анализа огромных объёмов информации. В результате происходит сборка 3D-изображения из нескольких тысяч ячеек клеток, что позволяет изнутри увидеть структуру клетки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные намерены создать миниатюрные подобия мозга неандертальцев, используя стволовые клетки.

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