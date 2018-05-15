Анкара, 15 мая, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции арестовали 19 моряков, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 15 мая Anadolu.

(сс) George Hodan Арест

Задержания проходили в семи провинциях страны, включая столичную. Полиция Турции регулярно рапортует об арестах членов ФЕТО.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена.

Лидер данной организации религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется Анкарой в попытке организации государственного переворота.

Духовный лидер, проживающий в США, отвергает подобные обвинения, настаивая на своей непричастности к путчу. Тем не менее Анкара требует его экстрадициии на родину.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла провалившаяся попытка государственного переворота, в ходе подавления которого погибли 250 человек, свыше 2 тыс. получили ранения.