Рязань, 15 мая, 2018, 11:34 — ИА Регнум. В Клепиковском районе Рязанской области 14 мая полностью сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту «Нижний Новгород — Рязань». К счастью, пассажиры, находившиеся в автобусе, смогли быстро выбраться из него, что предотвратило возможные жертвы. Однако сама ситуация не кажется случайностью: в России уже были случаи, когда из-за неисправности автобусов погибали люди.

Commons.wikimedia.org Автобус в огне

Пожар произошел на трассе в Клепиковском районе около села Давыдово, сообщил сайт издательства «Пресса». Во время движения автобуса в моторном отделе раздался хлопок, появился дым. Водитель остановил автобус и попросил пассажиров покинуть салон. Люди едва успели забрать свои вещи, как огонь распространился по всему автобусу. В итоге автомобиль сгорел полностью: на фото видно, что целыми осталось только железное основание машины.

Благодаря случаю, никто не пострадал.

Судя по опубликованным с пожара фотографиям, сказать, что автобус был старым — нельзя. В чем причина возгорания, пока неизвестно.

Напомним, в октябре 2017 года во Владимирской области из-за неисправности автобуса, который перевозил нелегальных мигрантов, погибли 19 человек. Автобус просто заглох не железнодорожном переезде, где и произошло столкновение с поездом. Тогда специалисты отмечали, что глобальной причиной трагедии мог быть и тот факт, что отсутствует какой-либо контроль за состоянием общественного транспорта.

Ранее старые автобусы участвовали и в других крупных авариях. К примеру, 25 августа 2018 года старый автобус упал в Керченский пролив, а 20 сентября автобус с отказавшими тормозами врезался в забор в Карачаево-Черкесии. Подобные трагедии были и в других регионах России. Кроме того, в самой Рязани известны случаи, когда загорались автобусы, курсирующие по городским маршрутам.

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Специалисты отмечают, что проблема существует на федеральном уровне. Например, после трагедии во Владимирской области эксперты отмечали, что «законодательных ограничений по возрасту эксплуатации автобусов до сих пор нет, а коммерческие перевозчики, не желающие обновлять парк, продолжают отстаивать свое право перевозить людей, и в том числе маленьких пассажиров, на старой, допотопной технике».