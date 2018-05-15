Киев, 15 мая, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Правительство Украины будет внимательно отслеживать использование нового порядка предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ, чтобы не было никаких злоупотреблений, — заявил во время согласительного совета в Верховной раде вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

«Кабмин одобрил новый порядок начисления субсидий. Идеология этого документа состоит в том, чтобы отсечь начисление несправедливых субсидий для тех, кто, манипулируя настоящей нормативной базой, получает субсидии при том, что имеет большие доходы. Это происходит во вред тем людям, которые действительно нуждаются в защите со стороны государства и должны получать субсидии. Поэтому правительство будет очень внимательно следить за реализацией этого нового порядка, чтобы не было никаких злоупотреблений», — отметил Кириленко.

Напомним, что с 1 мая 2018 года на Украине начали действовать новые формы заявления и декларации о доходах в соответствии с новыми правилами назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Например, со следующего отопительного сезона на субсидию не смогут рассчитывать владельцы квартир площадью более 120 кв. метров, домов площадью более 200 кв. метров и новых автомобилей в возрасте до пяти лет. Кроме того, в случае безработных субсидия будет предоставляться тем, кто официально зарегистрирован в службе занятости, и получатели субсидий должны декларировать доходы всех членов семьи, даже тех, которые зарегистрированы по другим адресам.

Политолог Николай Спиридонов акцентирует внимание на еще одной новации — власть хочет отменять субсидии тем семьям, которые задолжали за газ больше чем за два месяца.

«Вот интересно, где тут логика? Если украинцы даже с субсидией не могут заплатить, а теперь у них ещё и субсидии отберут, то что потом, продавать квартиры с аукциона?» — задается вопросом эксперт.

Он напоминает, что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко совместно с коллегами ещё в апреле 2015 г. зарегистрировала проект постановления по созданию ВСК (временной следственной комиссии), которая бы проверила обоснованность цен на газ для населения.

«Как вы понимаете, постановление о создании ВСК так и не было проголосовано в Верховной раде, поскольку публично обсуждать обоснованность цен на газ и прочие коммунальные услуги слишком опасно. Ведь Владимир Гройсман и Ко планируют и дальше держать людей за дурачков, рассказывая с больших экранов о «справедливых экономически обоснованных тарифах», — подчеркнул эксперт.

Украинское издание «Обозреватель» подсчитало, что в результате всех майских нововведений, по разным оценкам, без коммунальной скидки останутся около двух миллионов семей. Это те, кто не пройдет «норму» по недвижимости, либо в результате перерасчета должен будет задекларировать относительно высокий доход, — подчеркивается в публикации.

ИА REGNUM напоминает, что субсидии на Украине получают 65% семей, при этом долги населения за ЖКХ постоянно растут. Общий годовой бюджет 2018 года на субсидии составляет 71 млрд грн. В следующем году власть в Киеве обещает принципиально изменить схему субсидирования и перейти к ее монетизации.