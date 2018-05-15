Вашингтон, 15 мая, 2018, 11:35 — ИА Регнум. В администрации президента США Дональда Трампа могут произойти кадровые перестановки после скандальных высказываний о здоровье сенатора Джона Маккейна, об этом 15 мая заявила советник главы Белого дома Келлиэнн Конуэй в эфире телеканала Fox News.

Цитата из х∕ф «Покаяние». Реж. Тенгиз Абуладзе. 1984. СССР Святотатство

«Да, я так думаю», — заявила Конуэй, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним, в 2017 году 81-летнему Маккейну диагностировали опухоль мозга. Ему были сделаны несколько операций, однако остановить развитие онкологии не удалось. Сам сенатор заявил, что это будет его последний срок из-за болезни, а врачи дают ему «плохой прогноз» на излечение от рака.

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На прошлой неделе помощница американского лидера Келли Садлер во время обсуждения кандидатуры на пост директора ЦРУ неудачно пошутила, заявив, что мнение Маккейна «можно не учитывать, поскольку он все равно вскоре умрет».

В свою очередь дочь сенатора Меган Маккейн сказала, что во время разговора с Садлер она попросила ее извиниться за свои слова и та пообещала это сделать.

«Однако я полагаю, что она никогда этого не сделает. Я не могу понять, как после таких слов можно продолжать оставаться в своей должности», — отметила дочь сенатора.

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