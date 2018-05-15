Москва, 15 мая, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Законопроект о наказании за соблюдение санкций США не коснется, в частности, Сбербанка и «Аэрофлота» в Крыму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в ходе обсуждения инициативы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

«Там речь идет об обычных сделках и операциях. То есть автоматически работает компания, она должна осуществить что-то, но при этом не осуществляет, мотивируя это санкциями. В этом случае наступает уголовная ответственность. Что касается решения вопросов об открытии чего-либо, заключении сложных сделок, это, конечно, должно регулироваться не уголовным правом, а политической волей», — ответил Исаев на вопрос депутата Госдумы от КПРФ Николая Коломейцева.

Уголовный кодекс РФ дополняется новой статьей «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций и сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией». Преступление предполагается карать штрафом до 600 тыс. рублей, ограничением либо лишением свободы до четырех лет.