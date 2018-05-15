Москва, 15 мая, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Аналитики составили рейтинг автопроизводителей, основываясь на их доходах в 1 квартале 2018 года, первое место в списке заняла южнокорейская компания Kia, он был опубликован 14 мая на сайте агентства «Автостат».

Виктор Дубрей. Бочки с деньгами.1897

С января по март 2018 года этому автопроизводителю удалось реализовать в России 52,2 тыс. легковых машин, при этом доход Kia составил 62 млрд рублей. Отмечается, что компания улучшила показатель на 57,9% относительно аналогичного периода 2017 года.

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Второе место досталось Toyota с показателем — 48,5 млрд рублей (рост продаж — 8,7%), третью строчку заняла LADA.

Отечественый автопроизводитель смог в первом квартале 2018 года продать автомобилей на сумму 45 млрд рублей, что на 37,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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В ТОП-5 также вышли Hyundai (43,1 млрд руб., рост продаж — 34,7%) и Mercedes-Benz (35,8 млрд руб., рост — 7,3%).

Напомним, ранее аналитики сообщили, что доля импорта авторынка России (новых легковых автомобилей) начала расти впервые за 10 лет. В первом квартале 2018 года она составила 19,7%.