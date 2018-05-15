Москва, 15 мая, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Россия может запретить импорт замороженного картофеля фри из США и других государств, поддержавших санкции против России. По крайней мере, именно таким образом ответить на американские санкции предлагает Национальный плодоовощной союз России.

Виктор Говорков. Нет! 1954

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Как пояснил глава союза Сергей Королёв, введение ограничений на поставки импортного замороженного картофеля фри позволит не только поддержать отечественных сельскохозяйственных производителей, но и будет способствовать сохранению рабочих мест, сообщает RT.

«Это также повысит безопасность и качество производимой и поставляемой конечному потребителю продукции», — отмечено в обращении, направленном директору департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза России Анатолию Куценко.

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В документе указано, что в 2017 году доля импорта замороженной картошки фри составила 94%. Сейчас у России есть мощности, позволяющие производить достаточное количество продукта.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции против РФ США и Евросоюз начали вводить с 2014 года, после того как на фоне гражданской войны на Украине по итогам всенародного референдума Крым сошел в состав России. Сначала под ограничительные меры Вашингтона и Брюсселя попали отдельные физические лица и компании РФ, в дальнейшем санкции расширились на целые секторы экономики страны.

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Ответной мерой Москвы стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших санкции против РФ.

Последний раз о новых санкциях минфин США объявил 6 марта. Под ограничительные меры попали 24 предпринимателя и 14 компаний.

Добавим, что сегодня, 15 мая, Госдума РФ в первом чтении обсудит законопроект, который предоставляет правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера. В частности, законопроект дает правительству РФ право ввести запрет или ограничения на импорт алкоголя, табака и лекарств из США и стран, поддерживающих санкции. Всего предусмотрено 16 мер. Вторая инициатива предусматривает уголовную ответственность за соблюдение санкций и пособничество во введении санкций.