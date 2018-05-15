Тула, 15 мая, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Молодежный культурный форум государств — участников Содружества Независимых Государств «Содружество, устремленное в будущее: культура, традиции, современность» начал работу в Тульской области, на территории туристического комплекса «Золотой город» в Веневском районе, 14 мая, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Молодежный культурный форум государств – участников СНГ открылся в Тульской области

На форум съехались более 50 представителей стран ближнего зарубежья — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В рамках форума прошел гастрономический фестиваль. На нем были представлены узбекский плов, туркменская шурпа, азербайджанский шашлык, белорусские драники, казахский куырдак, таджикский каурдак, киргизские манты и пармянская долма (хашлама). Гости смогли отведать и традиционные тульские лакомства — пряники и белевскую пастилу.

После этого состоялось открытие молодежного международного культурного центра. Здесь планируется проводить праздники национальных культур. Уже в июне на базе туристического комплекса «Золотой город» состоится месячник стран Африки, в июле — европейских стран, в августе — стран СНГ, а в сентябре свою культуру представят азиатские государства. Гостей таких праздников ждут творческие концертные номера, дегустация национальных блюд, мастер-классы.

«Уверена, что общее культурное пространство даст новые результаты в дружественном сотрудничестве наших стран», — отметила в своем выступлении заместитель председателя правительства — министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева.

Министр культуры региона Татьяна Рыбкина напомнила, что открытие центра проходит в рамках Года культуры в СНГ, объявленного Советом глав государств, входящих в Содружество. Его работа позволит наладить дружественные культурные связи между странами и привлечь в Тульскую область туристов из соседних регионов и стран ближнего зарубежья.

Церемония открытия центра продолжилась представлением творческих номеров и дефиле в национальных костюмах. Официальная церемония открытия Молодежного культурного форума стран СНГ состоится 15 мая.