Сеул, 15 мая, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Южная Корея по дипломатическим каналам направила Японии протест из-за «Голубой книги дипломатии», в которой говорится о притязаниях Токио на острова Токто в Японском (Восточном) море. Об этом сообщили в МИД Южной Кореи.

Питер Пауль Рубенс. Суд Париса. Яблоко раздора. 1636–1639

В ведомстве отметили, что позиция правительства Японии по данному вопросу не идет на пользу развитию отношений двух стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Японском море между Корейским полуостровом и Японией расположена оспариваемая группа островов. После капитуляции Японии во Второй мировой войне острова отошли Корее.

В настоящее время официальный Токио считает острова частью своей территории, а их принадлежность Южной Корее называет «незаконной оккупацией».

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