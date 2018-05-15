Москва, 15 мая, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Закон, направленный на обеспечение механизма учреждения наследственных фондов, которые с 1 сентября 2018 года смогут создаваться в России, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

В частности, определяется порядок действий нотариуса по учреждению наследственного фонда и назначению органов этого фонда после открытия наследственного дела, в случае если наследодатель указал в своем завещании волеизъявление о создании наследственного фонда.

Решение об учреждении наследственного фонда оформляется наследодателем при составлении завещания. Такое решение должно содержать сведения об утверждении устава фонда и условий управления фондом, данные о порядке, размере, способах и сроках образования имущества фонда, а также о лицах, назначаемых в состав органов этого фонда, или о порядке определения таких лиц. Все это устанавливается наследодателем при жизни и не может быть изменено после его смерти, отметил автор инициативы депутат Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Наследственный фонд создается после смерти наследодателя, становясь одним из наследников, и действует бессрочно или в течение определённого наследодателем срока.

В соответствии с волей наследодателя, из доходов наследственного фонда или из его имущества могут производиться выплаты определенным лицам. Это могут быть члены его семьи, различные организации или граждане. Таким образом, наследодатель обеспечит финансовую поддержку этих лиц даже после своей смерти. Кроме того, выплаты могут производиться и другим лицам, которые будут определяться попечительским или иным советом фонда, что позволит реализовать волю умершего по осуществлению благотворительности. Например, по поддержке одаренных детей, выдающихся ученых, спортсменов. Самым известным примером наследственного фонда за рубежом является фонд Альфреда Нобеля, из которого выплачиваются знаменитые нобелевские премии, указал Крашенинников.

Учреждать наследственный фонд после смерти наследодателя должен нотариус, ведущий наследственное дело. Принятый закон определяет порядок действий нотариуса в таком случае.

Принятым законом также вносятся изменения в закон о валютном регулировании и валютном контроле. Выгодоприобретателям наследственного фонда предлагается обеспечить комфортный валютный режим операций по выдаче им имущества в соответствии с завещанием. Таким образом, положение выгодоприобретателей будет сходно с положением наследников, отметил автор.