Рим, 15 мая, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Представители партий «Движение пять звезд» (сокр. (M5S) и «Лига Севера» попросили у президента Италии Серджио Маттареллы больше времени для доработки соглашения о «правительстве перемен», пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

14 марта Лиуджи ди Майо и Маттео Сальвини были приняты в Квиринальском дворце, резиденции главы итальянского государства, и презентовали предварительный проект соглашения о правительстве.

Лидеры партий договорились пока не называть имя будущего премьер-министра Италии. Как отмечает Süddeutsche Zeitung, у них могут быть разногласия по кадровым вопросам: вероятно, ди Майо хотел зарезервировать кресло главы правительства для себя, с чем Сальвини не согласен.

14 мая ходили слухи о профессоре экономики и юристе в качестве нейтральной фигуры на этом посту.

Проект программы правительства предполагает широкие реформы в налоговой системе. Так, предполагается две-три налоговые ставки, более низкие, чем текущие. По требованию M5S внесен пункт о гражданских выплатах, предназначенных для итальянцев, находящихся в поиске работы. Однако, если человек откажется от предложенных вакансий несколько раз подряд, он потеряет право на этот доход.

Брюссель с тревогой смотрит на процесс формирования правительства (обе партии известны своим скептицизмом по отношению к экономической политике ЕС и евро) и требует, чтобы проект предусматривал гарантии приверженности будущего правительства НАТО. Известно, что партии работали над предложением о снятии экономических санкций с России.

Напомним, по итогам парламентских выборов 4 марта партия M5S получила 33% голосов, а «Лига Севера» 18% в составе победившей правоцентристской коалиции, в сумме набравшей около 38% голосов избирателей.