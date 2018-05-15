Лондон, 15 мая, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» ведёт поиск кандидатов на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Sky Sports.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

По информации издания, нынешний главный тренер команды Антонио Конте может покинуть клуб после матча с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии.

Вместо рассматриваются несколько кандидатур. В частности, одним из основных претендентов является нынешний главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. Руководство «Челси» считает, что он смог бы решить главные проблемы команды.

Кроме Почеттино, в качестве кандидатов рассматриваются наставник «Наполи» Маурицио Сарри и бывший рулевой «Барселоны» Луис Энрике.

Напомним, Почеттино возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года. В сезоне 2017/18 команда под его руководством заняла третье место в английской премьер-лиге. Контракт тренера со «шпорами» рассчитан до лета 2021 года.

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