Вашингтон, 15 мая, 2018, 11:08 — ИА Регнум. 13 мая, воскресенье: «Джетс» превзошли «Голден Найтс» в первом домашнем матче серии

Цитата из мф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

13 мая cтал знаменательным днем для «Джетс», этот канадский клуб может стать первым за последние 25 лет выигравшим Кубок Стэнли. И удачный старт серии в исполнении «Джетс» предаёт всё больше реализма такому исходу сезона. Последним канадским обладателем Кубка Стэнли становился «Монреаль Канадиенс» в далёком 1993 году, когда по исходу пяти матчей «Канадиенс» разобрались с «Лос-Анджелесом». До этого сезона франшиза «Виннипег Джетс», выходящая из «Атланты Трэшерз», ни разу не проходила даже первый раунд плей-офф, поэтому даже если «Джетс» вылетают из финала конференции, то для них этот сезон ещё на долгие годы останется памятным и важным в их истории. Включая этот факт, можно уверенно сказать, что этот сезон НХЛ лучший за последнее десятилетие. Во-первых, Овечкин выдал один из лучших сезонов в карьере, отпраздновав два юбилейных показателя в лиге — 1000 игр и 600 голов в НХЛовской карьере, а также превознеся «Кэпиталз» ближе всего к Кубку Стэнли за последние 19 лет и это ещё не конец сезона для «Кэпс»! Во-вторых, команда-новичок «Вегас Голден Найтс» допрыгнули в первом сезоне лиги до финала конференции и, по-прежнему, готовы идти дальше к кубку. Команда, на первый взгляд, была собрана из ничего, лидер бомбардирской гонки клуба — Вильям Карлссонранее не добирался до отметки свыше 25 очков за сезон, а в этом году набрал результативных баллов больше, чем за все предыдущие годы своей карьеры НХЛ. На счету шведского центрфорварда 78 очков в 82 матчах этого сезона, включая его 43 гола. Ещё одной причиной пристального вниманияк этому сезону со стороны отечественных болельщиков может стать пополнение в рядах «русской банды» «Тампы-БэйЛайтнинг» в лице Михаила Сергачёва, а также огромный рост Никиты Кучероваи Андрея Василевского, принёсший успешный результат «Тампе» в регулярном чемпионате.

Матч ярко стартовал со стороны «Виннипега». Канадские «джеты» не стали медлить и сразу показали кто хозяин на этой площадке, забросив первую шайбу с первой же атаки. ДастинБафлин заставил усомниться голкипера «Вегаса» Марка-Андре Флёри в своей надёжности, после прекрасного розыгрыша атаки в исполнении «Виннипега» — 1:0. К шестой минуте матча «Виннипег» всё не выпускал из своей зоны соперника из Вегаса, в частности благодаря численному преимуществу, оформленному из-за удаления Алекса Така. Первое своё большинство «джеты», не долго думав, реализовали, воспользовавшись услугами и снайперскими качествами Патрика Лайне, который без всяческих проблем прошил голкипера «Найтс» броском в одно касание, держав позицию на свободном пятаке у сопернических ворот — 2:0. Вскоре, не дождавшись второго периода, «Джетс» снова отличились и сделали счёт неприлично разгромным уже к восьмой минуте встречи. Конёк ЙоэльАрмина помог своему владельцу стать автором гола «Виннипега», после ожесточённой борьбы у вратарской зоны Флёри — 3:0. Менее чем через минуту «золотые рыцари» сократили своё отставание на один гол. БрейденМакнэбб красиво и точно положил шайбу в дальний угол ворот, бросив из круга вбрасывания — 3:1.

В середине второго периода, снова благодаря игре в неравных составах, «Виннипег Джетс» вернул в оборот преимущество в три шайбы. Марк Шайфли мощно бросил шайбу от синей линии «Вегаса», и, не встретив препятствий, она пролетела сквозь защиту голкиперу прямиком в сетку ворот — 4:1. Через шесть минут, выше упомянутый форвард, Вильям Карлссон подправил ситуацию в счёте для «Вегаса», но в дальнейшем его команде не удалось справиться с моральным давлением и физическим прессингом команды хозяев, которые под воздействием своих болельщиков стали несокрушимой мощью — 4:2 — окончательный счёт матча. «Виннипег» одержали победу в первом матче серии и вышли вперёд в общем счёте серии. Однако, это ещё не финал, будем ожидать дальнейших матчей серии между «Джетс и «Голден Найтс».

14 мая, понедельник: «Вашингтон» одержали вторую победу в серии против «Тампы»

14 мая «Вашингтон Кэпиталз» временно завершили своё пребывание в городе Тампа-Бэй, после проигранного ими второго гостевого матча над местной командой в финале восточной конференции. Первый матч серии на «Амали-Арена» закончился в пользу «Вашингтона» — 4:2, благодаря двум очкам Овечкина и Кузнецова. Казалось бы, что удача должна быть на стороне «Лайтнинг», но какую бы сторону ни принимала удача, «Вашингтон» всё равно добыл заслуженную победу в первом матче, превзойдя своего соперника на 11 бросков. Пока «Тампа» только привыкала к сопернику, «Александр Овечкин и Ко» уже забросили в ворота Василевского четыре безответных шайбы. Лишь в третьем периоде хозяева смогли что-то показать оппоненту и ответили ему двумя голами, которые оформили Стивен Стэмкос и Ондржей Палат. 16 мая серия переедет в Вашингтон, где «Тампа» познакомится с яркой публикой «КэпиталУан-Арена» в столице США. Вероятно, «Тампа» будет иметь огромные риски вылеты из плей-офф Кубка Стэнли из-за давления болельщиков «Кэпс» и моральным превосходством игроков «Вашингтон», полученным в первых двух победных встречах серии.

«Вашингтон» великолепно вступили в игру. Первая атака гостей привела к неожиданному голу в ворота молодого вратаря «Тампы» Андрея Василевского. Евгений Кузнецов прорывался по левому флангу зоны соперника и выполнил бросок, который легко был отражён голкипером, но, сам того не ожидая, через пару секунд пропустил шайбу в свои ворота. Силовой защитник «Кэпиталз» Мэтт Нисканен в касание отправил шайбу к воротам от синей линии, понимая, что голкипер не сразу примет стойку и среагирует на нежданный бросок, после дальнего отлёта шайбы, а решающее действие оформил Том Уилсон, подставив клюшку под бросок напарника — 1:0. 28 секунда встречи и счёт был уже открыт, Евгений Кузнецов заработал первый результативный бал в матче, благодаря голевой передаче. Вскоре Кузнецов снова испытал себя на удачу, находясь в считанных метрах от ворот соперника. Обведя одного за другим, «Кузя» прорывался к воротам «Тампы» и уже нацелено бросал между ног вратарю, но Василевский был готов к такому развитию атаки. Спустя три минуты «Тампа» смогла вернуть равенство в счёте. «Тампа-Бэй» в тот момент закрепилась с шайбой в зоне «Кэпс», но защита оборонявшихся закрывала все пути к воротам, и Стивен Стэмкос решил бросить шайбу на удачу. Шайба попал в конёк защитнику и отлетела прямиком к Брейден Пойнтув пустые ворота «Кэпс», у «Тампы» первый гол в матче — 1:1. Ещё через три минуты хозяевам удалось выбиться в лидеры. «Тампа», по-прежнему, держали шайбу в чужой зоне и пытались подобрать ключик для очередного взятия ворот и таковой нашёлся. Кучеров, находясь на противоположном фланге от адресата передачи, перевёл шайбу на другой фланг к Стэмкосу, который точно бросил по воротам БрейденаХолтби, после зрячего паса Никиты Кучерова — 1:2.

Вторая 20-минутка встречи стала абсолютно провальной для команды солнечного города Тампа-Бэй. Команда под руководством Джона Купера пропускала шайбу в ворота трижды и потеряла былое преимущество. В начале периода четвёртое звено «Вашингтона» во главе атакующей линии с Деванте Смит-Пелли и Алексом Чиассоном вырвались один в одного с вратарём, что оставляло малые шансы на спасение ворот голкипером. Владеющий шайбой Чиассон перевёл шайбу на Смит-Пелли, после чего последовал незамедлительный бросок в противоположный нижний угол вратарю — 2:2. Позднее, ближе к концу периода, отличился датский форвард «Кэпс» Ларс Эллер, которого уже заждалась его национальная сборная на ЧМ в его родной Дании. Ларс отлично сыграл перед воротами, молниеносно вкатившись в среднюю зону около вратарской площадки. ЯкубВрана зряче передал шайбу на пятак, где шайбу умело подхватил Ларс Эллер, оформивший третью шайбу «Кэпс» в ворота «Тампы» — 3:2. Через минуту, на последних секундах второго периода, «Кэпиталз» оформили преимущество в две шайбы над своим соперником. Евгений Кузнецов выполнил передачу на Эллера, но удачно сложившиеся обстоятельства сделали из передачи — гол. Шайба аккуратно проскользнула сквозь щитки голкипера прямо в ворота — 4:2.

В третьем периоде положение «Тампы» только ухудшилось, благодаря двум безответным голам в ворота Василевского в исполнении Овечкина и Коннолли. В первом случае, на третьей минуте периода Кузнецов и Овечкин реализовали возможность гола. Как оно и ожидалось, россияне беспрекословно выполнили свою работу, оформив пятую шайбу «Вашингтона». Овечкин отличился 10-м голом в нынешнем плей-офф, чего ранее форварду сделать не удавалось, и оформил 11-ю голевую передачу в это розыгрыше Кубка Стэнли — 5:2. Жирную и окончательную точку в матче поставил БреттКоннолли с отменной передачи Эллера по воздуху. Эллер обострил атаку проходом в зону через фланг, за чем последовала точная передача на Коннолли и удивительный бросок в девятку ворот «Тампы» — 6:2.

Итог матча: «Вашингтон» разделался с «Тампой» во втором матче серии подряд и оформил преимущество в две победы, получая большие надежды на попадание в финал Кубка Стэнли.