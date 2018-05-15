Неделя НХЛ: «Вашингтон» ушел в отрыв от «Тампы» после второго матча серии
Вашингтон, 15 мая, 2018, 11:08 — ИА Регнум. 13 мая, воскресенье: «Джетс» превзошли «Голден Найтс» в первом домашнем матче серии
13 мая cтал знаменательным днем для «Джетс», этот канадский клуб может стать первым за последние 25 лет выигравшим Кубок Стэнли. И удачный старт серии в исполнении «Джетс» предаёт всё больше реализма такому исходу сезона. Последним канадским обладателем Кубка Стэнли становился «Монреаль Канадиенс» в далёком 1993 году, когда по исходу пяти матчей «Канадиенс» разобрались с «Лос-Анджелесом». До этого сезона франшиза «Виннипег Джетс», выходящая из «Атланты Трэшерз», ни разу не проходила даже первый раунд плей-офф, поэтому даже если «Джетс» вылетают из финала конференции, то для них этот сезон ещё на долгие годы останется памятным и важным в их истории. Включая этот факт, можно уверенно сказать, что этот сезон НХЛ лучший за последнее десятилетие. Во-первых, Овечкин выдал один из лучших сезонов в карьере, отпраздновав два юбилейных показателя в лиге — 1000 игр и 600 голов в НХЛовской карьере, а также превознеся «Кэпиталз» ближе всего к Кубку Стэнли за последние 19 лет и это ещё не конец сезона для «Кэпс»! Во-вторых, команда-новичок «Вегас Голден Найтс» допрыгнули в первом сезоне лиги до финала конференции и, по-прежнему, готовы идти дальше к кубку. Команда, на первый взгляд, была собрана из ничего, лидер бомбардирской гонки клуба — Вильям Карлссонранее не добирался до отметки свыше 25 очков за сезон, а в этом году набрал результативных баллов больше, чем за все предыдущие годы своей карьеры НХЛ. На счету шведского центрфорварда 78 очков в 82 матчах этого сезона, включая его 43 гола. Ещё одной причиной пристального вниманияк этому сезону со стороны отечественных болельщиков может стать пополнение в рядах «русской банды» «Тампы-БэйЛайтнинг» в лице Михаила Сергачёва, а также огромный рост Никиты Кучероваи Андрея Василевского, принёсший успешный результат «Тампе» в регулярном чемпионате.
Матч ярко стартовал со стороны «Виннипега». Канадские «джеты» не стали медлить и сразу показали кто хозяин на этой площадке, забросив первую шайбу с первой же атаки. ДастинБафлин заставил усомниться голкипера «Вегаса» Марка-Андре Флёри в своей надёжности, после прекрасного розыгрыша атаки в исполнении «Виннипега» — 1:0. К шестой минуте матча «Виннипег» всё не выпускал из своей зоны соперника из Вегаса, в частности благодаря численному преимуществу, оформленному из-за удаления Алекса Така. Первое своё большинство «джеты», не долго думав, реализовали, воспользовавшись услугами и снайперскими качествами Патрика Лайне, который без всяческих проблем прошил голкипера «Найтс» броском в одно касание, держав позицию на свободном пятаке у сопернических ворот — 2:0. Вскоре, не дождавшись второго периода, «Джетс» снова отличились и сделали счёт неприлично разгромным уже к восьмой минуте встречи. Конёк ЙоэльАрмина помог своему владельцу стать автором гола «Виннипега», после ожесточённой борьбы у вратарской зоны Флёри — 3:0. Менее чем через минуту «золотые рыцари» сократили своё отставание на один гол. БрейденМакнэбб красиво и точно положил шайбу в дальний угол ворот, бросив из круга вбрасывания — 3:1.
В середине второго периода, снова благодаря игре в неравных составах, «Виннипег Джетс» вернул в оборот преимущество в три шайбы. Марк Шайфли мощно бросил шайбу от синей линии «Вегаса», и, не встретив препятствий, она пролетела сквозь защиту голкиперу прямиком в сетку ворот — 4:1. Через шесть минут, выше упомянутый форвард, Вильям Карлссон подправил ситуацию в счёте для «Вегаса», но в дальнейшем его команде не удалось справиться с моральным давлением и физическим прессингом команды хозяев, которые под воздействием своих болельщиков стали несокрушимой мощью — 4:2 — окончательный счёт матча. «Виннипег» одержали победу в первом матче серии и вышли вперёд в общем счёте серии. Однако, это ещё не финал, будем ожидать дальнейших матчей серии между «Джетс и «Голден Найтс».
14 мая, понедельник: «Вашингтон» одержали вторую победу в серии против «Тампы»
14 мая «Вашингтон Кэпиталз» временно завершили своё пребывание в городе Тампа-Бэй, после проигранного ими второго гостевого матча над местной командой в финале восточной конференции. Первый матч серии на «Амали-Арена» закончился в пользу «Вашингтона» — 4:2, благодаря двум очкам Овечкина и Кузнецова. Казалось бы, что удача должна быть на стороне «Лайтнинг», но какую бы сторону ни принимала удача, «Вашингтон» всё равно добыл заслуженную победу в первом матче, превзойдя своего соперника на 11 бросков. Пока «Тампа» только привыкала к сопернику, «Александр Овечкин и Ко» уже забросили в ворота Василевского четыре безответных шайбы. Лишь в третьем периоде хозяева смогли что-то показать оппоненту и ответили ему двумя голами, которые оформили Стивен Стэмкос и Ондржей Палат. 16 мая серия переедет в Вашингтон, где «Тампа» познакомится с яркой публикой «КэпиталУан-Арена» в столице США. Вероятно, «Тампа» будет иметь огромные риски вылеты из плей-офф Кубка Стэнли из-за давления болельщиков «Кэпс» и моральным превосходством игроков «Вашингтон», полученным в первых двух победных встречах серии.
«Вашингтон» великолепно вступили в игру. Первая атака гостей привела к неожиданному голу в ворота молодого вратаря «Тампы» Андрея Василевского. Евгений Кузнецов прорывался по левому флангу зоны соперника и выполнил бросок, который легко был отражён голкипером, но, сам того не ожидая, через пару секунд пропустил шайбу в свои ворота. Силовой защитник «Кэпиталз» Мэтт Нисканен в касание отправил шайбу к воротам от синей линии, понимая, что голкипер не сразу примет стойку и среагирует на нежданный бросок, после дальнего отлёта шайбы, а решающее действие оформил Том Уилсон, подставив клюшку под бросок напарника — 1:0. 28 секунда встречи и счёт был уже открыт, Евгений Кузнецов заработал первый результативный бал в матче, благодаря голевой передаче. Вскоре Кузнецов снова испытал себя на удачу, находясь в считанных метрах от ворот соперника. Обведя одного за другим, «Кузя» прорывался к воротам «Тампы» и уже нацелено бросал между ног вратарю, но Василевский был готов к такому развитию атаки. Спустя три минуты «Тампа» смогла вернуть равенство в счёте. «Тампа-Бэй» в тот момент закрепилась с шайбой в зоне «Кэпс», но защита оборонявшихся закрывала все пути к воротам, и Стивен Стэмкос решил бросить шайбу на удачу. Шайба попал в конёк защитнику и отлетела прямиком к Брейден Пойнтув пустые ворота «Кэпс», у «Тампы» первый гол в матче — 1:1. Ещё через три минуты хозяевам удалось выбиться в лидеры. «Тампа», по-прежнему, держали шайбу в чужой зоне и пытались подобрать ключик для очередного взятия ворот и таковой нашёлся. Кучеров, находясь на противоположном фланге от адресата передачи, перевёл шайбу на другой фланг к Стэмкосу, который точно бросил по воротам БрейденаХолтби, после зрячего паса Никиты Кучерова — 1:2.
Вторая 20-минутка встречи стала абсолютно провальной для команды солнечного города Тампа-Бэй. Команда под руководством Джона Купера пропускала шайбу в ворота трижды и потеряла былое преимущество. В начале периода четвёртое звено «Вашингтона» во главе атакующей линии с Деванте Смит-Пелли и Алексом Чиассоном вырвались один в одного с вратарём, что оставляло малые шансы на спасение ворот голкипером. Владеющий шайбой Чиассон перевёл шайбу на Смит-Пелли, после чего последовал незамедлительный бросок в противоположный нижний угол вратарю — 2:2. Позднее, ближе к концу периода, отличился датский форвард «Кэпс» Ларс Эллер, которого уже заждалась его национальная сборная на ЧМ в его родной Дании. Ларс отлично сыграл перед воротами, молниеносно вкатившись в среднюю зону около вратарской площадки. ЯкубВрана зряче передал шайбу на пятак, где шайбу умело подхватил Ларс Эллер, оформивший третью шайбу «Кэпс» в ворота «Тампы» — 3:2. Через минуту, на последних секундах второго периода, «Кэпиталз» оформили преимущество в две шайбы над своим соперником. Евгений Кузнецов выполнил передачу на Эллера, но удачно сложившиеся обстоятельства сделали из передачи — гол. Шайба аккуратно проскользнула сквозь щитки голкипера прямо в ворота — 4:2.
В третьем периоде положение «Тампы» только ухудшилось, благодаря двум безответным голам в ворота Василевского в исполнении Овечкина и Коннолли. В первом случае, на третьей минуте периода Кузнецов и Овечкин реализовали возможность гола. Как оно и ожидалось, россияне беспрекословно выполнили свою работу, оформив пятую шайбу «Вашингтона». Овечкин отличился 10-м голом в нынешнем плей-офф, чего ранее форварду сделать не удавалось, и оформил 11-ю голевую передачу в это розыгрыше Кубка Стэнли — 5:2. Жирную и окончательную точку в матче поставил БреттКоннолли с отменной передачи Эллера по воздуху. Эллер обострил атаку проходом в зону через фланг, за чем последовала точная передача на Коннолли и удивительный бросок в девятку ворот «Тампы» — 6:2.
Итог матча: «Вашингтон» разделался с «Тампой» во втором матче серии подряд и оформил преимущество в две победы, получая большие надежды на попадание в финал Кубка Стэнли.