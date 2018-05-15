Ярославль, 15 мая, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов наградил бывшего и.о. мэра Ярославля, депутата муниципалитета Ярославля Алексея Малютина и его супругу Оксану медалью «За верность родительскому долгу». Указ губернатора опубликован на портале правительства региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото страницы Алексея Малютина в Facebook Алексей Малютин

У 44-летнего Алексея Малютина 5 апреля 2018 года родилась двойня — мальчик и девочка. В семье экс-председателя муниципалитета и бывшего и.о. мэра Ярославля стало шестеро детей.

Старшей дочери Малютиных уже 20 лет, двое детей учатся в школе, и трое дошкольников. Кроме депутата и его супруги, медалью наградили еще 7 многодетных семей и одну многодетную мать.

Алексей Малютин возглавлял муниципалитет Ярославля в 2012—2015 годах, в 2015—2016 годах исполнял обязанности мэра города. С приходом ио губернатора Дмитрия Миронова принял решение оставить свой пост, его сменил Владимир Слепцов.