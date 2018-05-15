Москва, 15 мая, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий размещать средства Фонда национального благосостояния в ценных бумагах США, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«Сегодня фракция «Справедливая Россия» внесла в Государственную думу законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ, суть этого законопроекта состоит в запрете размещения средств Фонда национального благосостояния в облигациях и других ценных бумагах США», — сказал Миронов.

В ФНБ на начало мая находилось 3,963 трлн рублей (63,9 млрд долларов).

Госдума 15 мая в первом чтении обсудит пакет законопроектов по контрсанкциям в ответ на санкционные меры США и других стран против России.