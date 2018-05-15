Москва, 15 мая, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Жители России без постоянной регистрации по месту жительства смогут обращаться за назначением социальной пенсии, соответствующую норму предложили принять в Министерстве труда и социальной защиты РФ, передает 15 мая «Российская газета».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

В проекте приказа Минтруда говорится, что любой житель России сможет подтвердить свое постоянное проживание, лично написав специальное заявление в пенсионный фонд. При этом переданная информация о месте проживания будет проверяться.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов пояснил, что если человек будет проживать за границей, но при этом подавать заявление на получение социальной пенсии в России, то его могут не только лишить полученной ранее суммы, но и обвинить в мошенничестве.

Для оформления социальной пенсии не будет иметь значения, какого типа регистрация у человека — постоянная или временная. Главное условие — наличие страхового стажа и необходимого количества баллов. При этом обратиться за получением пенсии можно будет в любом регионе.

В настоящее время проект приказа Минтруда РФ проходит стадию общественного обсуждения. Предполагается, что окончательные решения будут приняты после завершения обсуждения.

Ранее в Минтруде сообщали, что для обеспечения индексации социальных пенсий на 2,9% из федерального бюджета выделено около 9,7 млрд рублей.

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