Москва, 15 мая, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Закон, изменяющий правила зачисления штрафов за нарушение правил дорожного движения в бюджетную систему РФ, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Сегодня средства от уплаты штрафов за нарушение ПДД уходят в региональные бюджеты. Таким образом, использовать эти средства власти региона могут по своему усмотрению и, как отмечают в правительстве, зачастую не все средства уходят напрямую на ремонт и развитие дорог в регионе.

Теперь собранные штрафы будут зачисляться напрямую в дорожные фонды, что исключит возможность использовать эти средства для каких-либо других целей, кроме ремонта и строительства дорог. Речь идет о штрафах, собранных в результате зафиксированных нарушений ПДД камерами фото‑ и видеофиксации.

Нововведение вступит в силу уже в 2019 году. Правительство рассчитывает, что в дорожные фонды может поступать порядка 60 млрд рублей ежегодно — такой уровень штрафов уплатили в бюджетную систему водители РФ в 2016 году.