Мумбаи, Индия, 15 мая, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Военнослужащий в Индии спас маленькую девочку, вытащив ее из-под движущегося поезда на вокзале в Мумбаи, видео инцидента опубликовано на Youtube-канале Metro.

Якопо Тинторетто. Спасение Арсинои. 1556

На записи видно, как женщина с ребенком подбегают к поезду, при этом она успевает запрыгнуть в него, а девочка отпускает ее руку и падает в просвет между вагоном и платформой.

В этот момент сидевший на скамейке мужчина в военной форме незамедлительно подбегает к девочке и вытаскивает ее.

По данным издания, мужчину зовут Сачин Пол. В результате инцидента он и ребенок получили небольшие ушибы, им была оказана необходимая помощь в привокзальном медпункте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индии в результате столкновения школьного автобуса с поездом на железнодорожном переезде погибли не менее 11 детей, еще восемь получили ранения.

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