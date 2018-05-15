Москва, 15 мая, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Бурный экономический рост Китая начал отражаться на благополучии китайского населения и привёл к стремительному росту китайского рынка авиаперевозок. Для России это означает резкое увеличение турпотока, и статистика последних лет это отражает. Однако вместе с преимуществами расширение китайского рынка принесёт России и новые проблемы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 мая заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Монкевич.

(сс) Gellinger Закат

«Рост рынка авиаперевозок в Китае связан с ростом «среднего класса» в стране. Бурный экономический рост Китая последних лет начал отражаться на благополучии населения, что сказывается и на объёмах авиаперевозок. Основной пассажиропоток приходится на внутренние авиаперевозки, однако растёт спрос и на международные маршруты», — заявил Монкевич.

Это наглядно видно в последние годы, когда китайский рынок авиаперевозок начал расти действительно стремительными темпами: так, за 2017 год авиаперевозки выросли на 13% по отношению к предыдущему году, а по отношению к 2010 году — и вовсе удвоились, указал президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей.

При этом для России бум авиаперевозок КНР имеет весьма неоднозначное значение, подчеркнул он.

С одной стороны, фиксируется рост турпотока из Китая, который последние несколько лет является главным «поставщиком» иностранных туристов в РФ — по итогам 2017 года нашу страну посетили порядка 1,5 млн гостей из Китая. Практически во всех главных культурно-исторических объектах РФ уже есть информационные таблички на китайском языке», — указал Монкевич.

«Китайские авиакомпании также на это рассчитывают и планируют расширение своих маршрутных сетей. Помимо традиционных Москвы и Санкт-Петербурга, а также региональных направлений в Иркутск и Владивосток, сейчас авиакомпании КНР видят потенциал в перелетах в Сочи, Казань и ряд других городов России. Таким образом, можно ожидать дальнейшего роста авиаперевозок китайских компаний в том числе и за счет российских направлений», — продолжил он.

С этой точки зрения дальнейший рост турпотока из КНР только приветствуется. Однако есть и обратная сторона медали: рост авиаперевозок в КНР может негативно отразится на российских авиакомпаниях, поскольку устойчивый рост авиаперевозок вынуждает Китай активно наращивать штат пилотов в том числе и за счет летчиков из других стран.

«Сегодня условия для пилотов в КНР одни из лучших в мире, поэтому российские летчики охотно уходят к китайским работодателям. Дальнейший рост авиаперевозок в КНР только укрепит эту тенденцию, что в перспективе может привести к дефициту квалифицированных кадров на российском рынке», — пояснил эксперт.

Отметим, что по данным Международной организации гражданской авиации (ICAO) за прошлый год китайские авиакомпании перевезли 549 млн пассажиров. Предполагается, что к 2022 году китайский рынок авиаперевозок превзойдет американский.