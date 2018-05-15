Москва, 15 мая, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Крымский мост не только соединил два берега, но и объединил политиков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Мауриц Корнелис Эшер. Узы единства. 1958

«Мост — это не только сооружение, которое соединяет два берега, но соединяет и политиков», — сказал Володин.

Он обратил внимание на то, что на пуске первой и второй очереди строительства по приглашению президента РФ присутствовали руководители всех думских фракций.

«Мы должны подчеркивать то, что Крым принес в том числе и единство политических партий по ключевым вопросам и объединил нас всех, крымский консенсус, который до сегодняшнего дня реализуется в сфере международной политике по ключевым вопросам», — сказал Володин.

Пакет антисанкционных законопроектов также является консенсусом, указал спикер Госдумы.

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив.

Автомобильное движение легкового и общественного транспорта по мосту с обеих сторон будет запущено в среду, 16 мая.