Киев, 15 мая, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер прибыл в Донбасс, где планирует лично ознакомиться с текущим положением дел, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 мая.

Курт Волкер

Далее Волкер направится в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями по меньшей мере три чрезвычайно важных вопроса, сообщила накануне журналистам первый заместитель главы Верховной рады Ирина Геращенко.

«Во время визита Курта Волкера… состоится его встреча с депутатами в рамках минской платформы, с президентом, с правительством, с министром иностранных дел, и мы стремимся обсуждать три темы. Это ситуация с гуманитарно-экологической безопасностью, миротворческая миссия на Донбассе и заложники», — сказала Геращенко.

Вместе с тем государственный департамент США опроверг распространенную накануне информацию от источника «Голоса Америки» о том, что Волкеру расширили полномочия с донбасской проблематики на всю украинскую политическую повестку.

«Мы видели эти сообщения в СМИ. Они являются ошибочными… Посол Волкер продолжает служить в должности специального представителя в переговорном процессе по Украине, и его мандат остается неизменным… Политика Соединенных Штатов на украинском направлении предусматривает полное восстановление территориальной целостности Украины», — говорится в комментарии госдепа.

Экс-депутат украинского парламента Владимир Олейник, комментируя последние новости американского вмешательства в дела Украины, констатирует, что успехов в тех полномочиях, которыми наделен Курт Волкер, нет.

«Как перемирие объявят, все равно стреляют. Обмен произошел тоже не потому, что он в этом принимал участие… Он по-прежнему общественник, директор частного института имени Маккейна. Он не вхож в госдеп. Если до этого брать в сравнении с другими персоналиями, то Волкер проигрывает. До этого Украину курировал Байден — вице-президент! Он был покруче по должности и возможностям. И то понял, утомительная и бесперспективная вещь. Приехал, все слушают, аплодируют, в глаза смотрят. Уезжает с чувством выполненного долга. Только дверь за собой закрыл — грызня. Когда он выступал в парламенте и сказал, что главный враг не Россия, а коррупция, ему стоя аплодировали. Уехал, они своим продолжают заниматься. А Петька слушает, да ест. Байден, Нуланд не могли совладать со своими ставленниками, а тут какой-то общественник Волкер», — анализирует политик.

Олейник делает вывод, что в Штатах махнули рукой на Украину.

«Типа ни горит, ни тлеет. В целом проект проигран, и сил тратить серьезными личностями не стоит. Одна видимость», — резюмировал бывший парламентарий.