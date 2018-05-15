Нягань, Югра, 15 мая, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Жителя Нягани Ханты-Мансийского автономного округа наказали за пьяную езду. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 15 мая, это не первая его провинность.

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Ранее автолюбитель уже подвергался административному наказанию за совершение административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.26 КоАП — он отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

Несмотря на это, он вновь сел за руль своего автомобиля «Тойота Королла» нетрезвым. Мировой судья судебного участка Нягани назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Также водитель лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

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Как сообщало ИА REGNUM, только за первый месяц 2018 года в Югре, по данным региональной Госавтоинспекции, на дорогах округа было выявлено свыше 900 водителей в нетрезвом состоянии. Только в одном Сургуте таковых оказалось 111. Им грозит лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет либо штраф 30 тысяч рублей.