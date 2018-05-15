Казань, 15 мая, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Полицейские Татарии пресекли деятельность организованной группы граждан РФ и Киргизии, которые в Казани незаконно поставили на миграционный учёт 700 иностранцев и продлили им пребывание на территории России. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По сведениям правоохранителей, трое уроженцев стран СНГ (граждане РФ) и гражданин Киргизии «организовали незаконную постановку на миграционный учет и продление пребывания на территории России иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья».

В настоящее время против указанных четверых граждан возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Отмечается, что преступное сообщество действовало с середины 2016 года.

«Пять подконтрольных им фирм, специализирующихся на организации общественного питания и строительных работах, выступали в качестве принимающей стороны: фиктивные документы на трудовую деятельность с их реквизитами позволяли мигрантам находиться на территории РФ в течение года», — говорится в сообщении пресс-службы.

В МВД добавили, что подозреваемые брали с незаконно оформляемых иностранцев вознаграждение в размере от 1,5 до 7,5 тыс. рублей — в зависимости от сложности выполнения фальсифицированных документов. Согласно данным полиции, выявлены более 1000 фактов подделки документов. В основном, схема применялась для граждан стран СНГ и ЕАЭС.

«Кроме граждан стран Евразийского экономического союза, задержанные оформляли документы приезжим из Аргентины, Китая, Ирака, Ирана, Йемена, Палестины, Сирии, Словакии, Турции и Чехии», — сообщили в полиции.

Трое обвиняемых уже признали свою вину и дали показания, изобличающие организатора преступной группы — 46-летнего уроженца Узбекистана. В отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая заместитель председателя госслужбы миграции Киргизии Алмазбек Асанбаев заявил, что среди граждан, которым запрещено въезжать на территорию России, оказались 72 тыс. граждан Киргизии, нарушивших российские законы. По сведениям чиновника, лишь в 2017 году по причине несоблюдения миграционного законодательства в «черный список» попали свыше 10,7 тысячи киргизских граждан.

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