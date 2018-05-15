Ярославль, 15 мая, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Ярославское УФАС обязало ГП ЯО «Ярдормост» провести новую конкурсную процедуру на право заключения договора поставки материалов для нанесения дорожной горизонтальной разметки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

Pixabay.com Дорожная разметка

В ярославское УФАС России поступила жалоба крупнейшего ярославского производителя лакокрасочной продукции АО «Русские краски» на организатора торгов — ГП ЯО «Ярдормост». Ярдормост проводил запрос предложений на право заключения договора поставки материалов для нанесения дорожной горизонтальной разметки стоимостью 30 млн рублей.

Поступило шесть заявок на участие в запросе предложений: ООО «Технопласт», ООО «ДорСтройЦентр», АО «Русские краски», ООО «Яр-Васанж», ООО «ТД Стройпродукция» и один индивидуальный предприниматель.

Как установило УФАС, формула определения победителя была некорректной. У участников конкурса были одни критерии значимости, а у конкурсной комиссии другие. После рассмотрения жалобы, «Ярдормост» объявил повторный конкурс. Правда, «Русским краскам» это не помогло.

«Была допущена ошибка именно в расчетах. «Ярдормост» по факту торги отменил. Победила организация, которая набрала меньше баллов. По предыдущей процедуре победителем был ООО «Яр-Васанж», по второй процедуре ООО «ДорСтройЦентр», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника управления продаж ИЛКН АО «Русские краски» Антонина Жохова.

За допущенную ошибку УФАС никак госпредприятие наказывать не стал.