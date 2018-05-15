Киев, 15 мая, 2018, 10:40 — ИА Регнум. О гибели боевых дельфинов военно-морских сил Украины, находившихся после вхождения Крыма в состав России в Севастопольском океанариуме, заявил представитель постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Geograph.org.uk Мёртвый дельфин

Он сослался на некую «печальную историю», которую ему якобы рассказал кто-то еще о том, что дрессированные дельфины отказались «взаимодействовать с новыми российскими тренерами».

Дельфины оказались патриотами Украины и не стали принимать пищу из рук «российских оккупантов», сообщает издание.

«Очень грустно, что очень много украинских военных, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже, чем эти дельфины», — цитирует украинский «Обозреватель» Бабина.

Он добавил, что российские специалисты получили специальные свистки, которые позволяли взаимодействовать с дельфинами, но даже несмотря на это дельфины предпочли смерть.

В настоящее время, по его словам, военно-морские силы ВСУ прекратили всю практическую и научно-исследовательскую работу по использованию морских млекопитающих, так как все животные и имущество данных подразделений остались в Крыму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после вхождения Крыма в состав России в 2014 году, Севастопольский океанариум, в котором проходили подготовку боевые дельфины, был переподчинен Министерству обороны России.