Париж, 15 мая, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Министерство культуры Франции на официальном сайте опубликовало карту, где обозначены культурные мероприятия в рамках международной акции «Ночь музеев — 2018».

JuliaSevastopol Севастопольский художественный музей имени М.П.Крошицкого

На карте были указаны адреса участников, одним из которых стал Севастопольский художественный музей имени М.П.Крошицкого.

В справочной информации было указано, что данный музей находится по адресу: «проспект Нахимова, 9, Севастополь, РФ».

Однако позднее данные о принадлежности Севастополя на сайте министерства культуры Франции изменились. Ведомство указало, что город входит в состав Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым был включен в состав Российской Федерации в марте 2014 г. после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование жителей в Крыму, итоги которого Украина не признает, стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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