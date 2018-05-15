Оренбург, 15 мая, 2018, 10:35 — ИА Регнум. В Оренбурге администрация дважды объявила конкурс на оказание услуг по содержанию и консервации фонтанов города. Максимальная начальная цена каждого лота превысила 3 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Адольф Монтичелли. Фонтан в парке (фрагмент). Около 1875–1880

В конце февраля заявки поступили от двух участников: ООО «Ольво» и ООО «ОренбургВодоканал». Начальная цена лота составляла 3,333 млн рублей. «Ольво» предложило около 3,250 млн рублей, а «ОренбургВодоканал» — около 3,267 млн рублей. Победителем в результате стало ООО «Ольво».

В обязанности исполнителя муниципального контракта входит осуществление единого непрерывного комплексного процесса, включающего в себя выполнение общестроительных работ, монтаж инженерных систем, санитарных работ. Фирма должна оказать услуги по запуску, содержанию, консервации 20 городских фонтанов в Оренбурге в 2018 году. Консервацию следует осуществить до 26 октября.

19 апреля на портале zakupki.gov.ru опубликовано еще одно объявление о конкурсе. В нем говорится об услугах по содержанию и консервации фонтанов, но максимальная начальная цена выше, чем при проведении первого аукциона, а именно почти 3,459 млн рублей. Согласно техзаданию, оказание услуг представляет собой осуществление единого непрерывного комплексного процесса, включающего в себя выполнение общестроительных работ, монтаж инженерных систем, санитарных работ, то есть дублирует условия первого конкурса. Консервация также должна быть проведена до 26 октября. В перечне фонтанов в данном случае значится 21 объект. Единственным отличием в писках двух аукционов является увеличение числа фонтанов в сквере по ул. 8 Марта («Ольво» должно обслужить один фонтан, а исполнитель второго контракта — два фонтана).

По второму аукциону исполнитель пока не указан. Известно, что заявку на участие в конкурсе подала только одна организация — ООО «ОренбургВодоканал», которая «провалила» первый конкурс. В случае заключения контракта с «ОренбургВодоканалом», получится, что каждый фонтан будут обслуживать по сути две организации, а их услуги обойдутся бюджету в сумму, превышающую 6 млн рублей.

Примечательно, что в 2017 году аукцион на запуск, содержание и консервацию фонтанов объявлялся дважды. Первый конкурс пришлось отменить из-за несоответствия требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. В апреле конкурс объявили повторно. Единственным участником, а впоследствии победителем, стал «ОренбургВодоканал». Стоимость контракта составила 3,5 млн рублей.