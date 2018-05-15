Ленинградская область, 15 мая, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Главой Ленинградского областного отделения партии «Яблоко» на региональной конференции избрана лидер ассоциации дальнобойщиков, руководитель Гатчинского отделения партии Светлана Стоша. Ее заместителем стал активист экологической группы «Спасем Колтуши!» Антон Гордюк. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 мая в пресс-службе «Яблока».

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Во весь голос. Популизм

Получивший ранее известность организацией забастовок на предприятиях автопрома, лидер межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» МПРА, экс-депутат Заксобрания Ленобласти Алексей Этманов избран членом федерального совета партии «Яблоко». Одновременно он избран в состав регионального совета «Яблока».

Напомним, в январе 2018 года решением Санкт-Петербургского городского суда был удовлетворен административный иск прокурора Петербурга в защиту неопределенного круга лиц о ликвидации МПРА. Одной из причин стало получение организацией средств из-за рубежа и участие профсоюза в политической деятельности.

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По мнению избранного лидера областного «Яблока» Светланы Стоша, в областную команду партии вошли люди, проявившие себя в избирательных кампаниях.

«Уверена, что это придаст новый импульс «Яблоку» в Ленобласти. Считаю, что одна из задач ближайшего времени — победа на муниципальных выборах, а затем ‑ и на выборах в ЗакС Ленобласти», — сказала Стоша.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов в Госдуму 18 сентября 2016 года в Ленинградской области партия «Яблоко» получила всего 2,57% голосов избирателей.

На состоявшихся в тот же день выборах в Законодательное собрание Ленобласти партии «Яблоко» не смогла преодолеть 5%-ный барьер, набрав 3,71% голосов, и не попала в состав областного парламента.

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