Москва, 15 мая, 2018, 10:27 — ИА Регнум. В 2017 году по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Россия заплатила 900 млн рублей, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

На встрече с депутатами Госдумы от фракции «Единая Россия» Москалькова уточнила, что Россия заплатила гражданам, признанным имеющими право на компенсации за нарушения принципа разумности при производстве.

Речь идет об уголовном производстве, подчеркнула омбудсмен. В целом, российская судебно-следственная машина работает качественно, считает Москалькова.

Омбудсмен также проинформировала о том, что в прошлом году получила 342 обращения от депутатов Госдумы.

Ранее о том, что выход России из ЕСПЧ не исключен, заявил глава Минюста РФ Александр Коновалов. По его словам, с каждым годом ЕСПЧ все активнее и активнее демонстрирует ряд негативных подходов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в марте заявил, что легитимность ЕСПЧ находится под вопросом, поскольку треть судей были избраны без участия российской делегации.