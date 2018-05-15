Серов, Свердловская область, 15 мая, 2018, 10:24 — ИА Регнум. В Свердловской области была убита женщина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии по Свердловской области, преступление было совершено ночью 15 мая в городе Серов.

Victor Задержание

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Скрыться с места убийства злоумышленнику не удалось. Он был задержан стражами порядка прямо на лестничной площадке у квартиры, где позднее было обнаружено тело женщины с множественными ножевыми ранениями.

Одежда мужчины была в пятнах крови, а от него самого исходил сильный запах алкоголя. Подозреваемый рассказал правоохранителям, что убитая является его знакомой. По его словам, они вместе распивали спиртные напитки, когда между ними вспыхнул конфликт.

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Задержанный 31-летний гражданин был передан сотрудникам прибывшей следственно-оперативной группы МВД для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 мая, в Свердловской области был вынесен обвинительный приговор убийце частного извозчика. 25-летнего жителя города Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа суд также признал виновным в разбое, покушении на убийство, совершённом группой лиц по предварительному сговору, и приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.