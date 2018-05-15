Ярославль, 15 мая, 2018, 10:18 — ИА Регнум. 14 мая глава федерального агентства Олег Сафонов посетил Ярославль, где встретился с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым и принял участие в совещании по вопросам развития туризма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru «Виртуальное путешествие» по Ярославлю

Олег Сафонов поблагодарил главу области за внимание к развитию туризма и отметил, что регион является одним из лидеров по развитию отрасли. В ходе визита глава Ростуризма совершил путешествие по Волге на яхте, а также виртуальное путешествие по Ярославлю. Во время поездки на яхте он опробовал новый аттракцион: ему надели виртуальные очки с картинкой полета над исторической частью Ярославля.

«Наш пассажир надевает очки виртуальной реальности и «летит» в небе над городом, а его ощущения дополняются ощущениями реального полета на подводном крыле. Поэтому мы называем наше судно яхтой дополненной виртуальной реальности. Такая яхта пока единственная, и находится она в Ярославле. Мы планируем эксплуатировать ее здесь, чтобы и жители города, и туристы могли опробовать эту технологию на себе», — приводит портал правительства Ярославской области слова соучредителя компании «Паритет» Алексея Лукьянова.

Глава Ростуризма назвал это «интересным туристическим продуктом». О пешеходной прогулке по городу ничего не сообщается.