Грузия, 26 мая, 2008, 16:03 — ИА Регнум. Пресс-спикер ЦИК Грузии Зураб Качкачишвили заявил на брифинге 26 мая, что ЦИК считает необоснованным требование избирательного блока "Объединенная оппозиция: Национальный совет - Правые" об упразднении итогов парламентских выборов 21 мая, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам Качкачишвили, в день выборов действительно был зафиксирован ряд нарушений, однако центральная и окружные избирательные комиссии своевременно осуществили на них реагирование. "Со стороны международных и местных наблюдателей действительно были некоторые критические замечания по нарушениям в процессе голосования, но избирательные администрации своевременно на них отреагировали. В частности, на сегодняшний день упразднены итоги голосования на 31 избирательном участке, и рассмотрение жалоб все еще продолжается", - отметил пресс-спикер.

Зураб Качкачишвили категорически опроверг заявления ряда лидеров оппозиции в ходе масштабной акции протеста 26 мая о том, что ЦИК планирует объявить окончательные итоги выборов сегодня вечером. "Это неверная информация. ЦИК не планировала и не планирует оглашать итоги выборов сегодня. Сегодня состоится рядовое заседание комиссии, где мы рассмотрим разного вида жалобы, как это было и вчера. До оглашения окончательных результатов должно быть завершено суммирование голосов избирателей по округам. Затем будет несколько дней, которые даются для обжалования результатов выборов, подготовленных окружными комиссиями, в судебном порядке или в ЦИК. И только после всего этого будут объявлены окончательные итоги. Поэтому-то законом для объявления итогов выборов и дается 18 дней со дня их проведения", - заявил Зураб Качкачишвили.

Согласно объявленным ЦИК Грузии предварительным итогам парламентских выборов 21 мая, правящая партия "Единое национальное движение" получает в парламенте 120 мандатов, в том числе 49 - в результате набранных процентов по пропорциональной системе и 71 - победы в мажоритарных округах. Избирательный блок "Объединенная оппозиция: Национальный совет - Правые" получает 16 мандатов, в том числе 14 по пропорциональной системе и 2 - по мажоритарной. В парламент Грузии также проходят 6 представителей Лейбористской партии и 6 представителей Христиан-демократического движения (по партийно-пропорциональной системе), и кроме того, еще 2 представителя Республиканской партии, победившие в выборах по мажоритарной системе. Между тем, проходящие в парламент оппозиционные силы заявили, что парламентские выборы были тотально сфальсифицированы, в результате чего они получили гораздо меньше причитающихся им мандатов, и потребовали упразднения итогов выборов 21 мая и проведения новых парламентских выборов.