Москва, 15 мая, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил вручить Нобелевскую премию мира автору идеи «Бессмертный полк», передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Бессмертный полк

«Великолепная акция, и автора идеи можно представить на Нобелевскую премию мира, в любом случае на государственную премию, которую мы вручаем каждый год 12 июня», — предложил парламентарий перед заседанием Госдумы.

Эта акция разошлась по всей планете — от Новой Зеландии до Канады, везде идут правнуки участников войны и несут портреты своих погибших родственников, указал Жириновский.