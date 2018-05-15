Москва, 15 мая, 2018, 10:06 — ИА Регнум. «Лаборатория Касперского» очень разочарована отказом властей Нидерландов использовать антивирус компании, сообщает пресс-служба «Лаборатории Касперского».

Цитата к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Вирусы

В своем решении правительство Нидерландов «основывается только на теоретических рассуждениях», уверены в компании.

«Наша компания сейчас находится в процессе внедрения глобальной инициативы информационной открытости, цель которой — прояснить любые возникающие сомнения», — сообщили в пресс-службе.

Ранее правительство Нидерландов приняло решение отказаться «из предосторожности» от продуктов компании «Лаборатория Касперского». Речь идет об антивирусах.

По мнению министра юстиции Нидерландов Фердинанда Грапперхауса, правительство России использует «наступательное программное обеспечение» с целью навредить интересам Амстердама.

Читайте также: Правительство Нидерландов отказалось от антивируса лаборатории Касперского

«Лаборатория Касперского» находится под российской юрисдикцией и, значит, ведет свою деятельность в интересах России, говорится в письме министра правительству.

В том же документе отмечается, что не было выявлено ни одного случая «ненадлежащего использования» антивируса.