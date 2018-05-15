Москва, 15 мая, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что принятию закона о содержании собак препятствует «собачья мафия», передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

olaszmelo Запрет на собак

Перед пленарным заседанием Госдумы он выразил возмущение участившимися случаями нападения собак на людей, а закон, защищающий граждан, до сих пор не принят.

«Видимо, собачья мафия — самая сильная. С рыбной мафией разобрались, с мафией по экспорту цветных металлов разобрались, собачья — самая сильная. Видимо, у кого-то дома очень любимые собаки, он как бы тормозит, обладая значительной властью», — предположил Жириновский.

«В ЛДПР собак дома не держат. Кто держит — исключим из партии. Не курят, не пьют, собак не держат», — заявил лидер ЛДПР.