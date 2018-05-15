Пермь, 15 мая, 2018, 10:02 — ИА Регнум. В Перми пройдёт пикет против запрета использования Знамени Победы и советских флагов в акции «Бессмертный полк». Об этом 14 мая сообщает ИА Красная Весна.

Коржев-Чувелев. Поднимающий знамя. 1957-1960

Пикет должен состояться 21 мая в 9:00 в центре Перми — на улице Попова около памятника «Единство фронта и тыла». Заявку на проведение мероприятия подали активисты движения «Суть времени».

Напомним, 9 мая в Перми во время акции «Бессмертный полк» запретили использовать Знамя Победы. Сотрудники полиции не пропускали на шествие людей, нёсших Знамёна Победы и советские флаги, ссылаясь на распоряжение администрации города.

По словам координатора «Бессмертного полка» в Перми Анны Отмаховой, знамёна запрещены, поскольку они закрывают портреты ветеранов.

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Как отметил активист движения «Суть времени» Сергей Вилисов, подобные оправдания «не выдерживают никакой критики».

«Выполнять требования устава некоммерческой организации обязаны лишь члены некоммерческой организации, коими 38 тысяч участников шествия в Перми, конечно же, не являются. Но, если все-таки обратиться к уставу МИПОД «Бессмертный полк», на который, якобы, ссылается Отмахова, то там говорится лишь о запрете на использование корпоративной или политической символики. С каких пор официальный государственный символ Победы стал корпоративной или политической символикой?» — сказал Вилисов.