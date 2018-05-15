Москва, 15 мая, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Решение о блокировке доступа к Telegram, которое ранее принял Таганский районный суд Москвы, не вступило в законную силу. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова в интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

«Есть жалоба, мы ждем устранения недостатков, решение не вступило в силу, — сказала представитель суда. — Отметка, появившаяся на сайте автоматически с учетом сроков, будет снята».

Ранее на официальном сайте судов Москвы отмечалось, что решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к мессенджеру Telegram на территории России вступило в силу 15 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке мессенджера Telegram по иску Роскомнадзора после того, как администрация сервиса отказалась предоставлять ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей.

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