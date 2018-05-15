Москва, 15 мая, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Центр документальной фотографии FOTODOC при Сахаровском центре объявил о старте четвертого ежегодного международного конкурса фотографии «Прямой взгляд». Приём заявок продлится до 1 июля включительно.

Международный конкурс фотографий «Прямой взгляд» Международный конкурс фотографий «Прямой взгляд»

Тема конкурса в этом в году — проблемы взаимоотношений человека с обществом и государством, а также пути разрешения этих проблем. Такое направление организаторы выбрали для того, чтобы содействовать развитию и популяризации независимой журналистики, поддержать авторов, исследующих проблемы взаимоотношений человека с обществом и государством, и проекты, созданные с позиции уважения и защиты человеческого достоинства, а также принципов, заложенных в Конституции России и Всеобщей декларации прав человека ООН.

В конкурсе несколько номинаций:

Проблема — участникам нужно передать проблемы и противоречия, возникающие в обществе между человеком и социумом, общественными институтами и государством.

Конфликт — изображение наиболее острого способа разрешения противоречий, возникающих в процессе социального взаимодействия.

Компромисс — разрешение конфликтной ситуации путём диалога, социальных изменений или реформ.

В конкурсе могут участвовать только серии фотографий, представляющие репортаж, историю или длительный фотопроект. Каждый участник может представить не более трёх серий, по одной в разные номинации. В одной серии должно быть от 7 до 15 фотографий.

В состав жюри вошли фотограф-документалист Светлана Бачеванова, фоторедактор Андрей Поликанов, фотограф Горацио Виллалобос, консультант в области фотожурналистики Мария Манн и генеральный директор LAIF Питер Битцер.

Жюри будет выбирать лучшие работы в два этапа. На первом объявят шорт-лист. Работы, вошедшие в него, напечатают в каталоге конкурса. На втором этапе в каждой номинации жюри определит трёх победителей, которые получат почётный приз. Трое авторов, занявших первое место в каждой номинации, получат денежные призы в размере 30 тыс. рублей. Серии победителей представят на выставке в октябре 2018 года.

В прошлом году в конкурсе приняли участие несколько сотен фотографов из разных стран. Победителем в номинации «Проблема» стал Арнольд Вебер (Россия) с серией «Вчера я всё». Первое место в номинации «Конфликт» занял Арег Балаян (Армения) с работой «Мобилизация». В номинации «Компромисс» главный приз достался Антонио Арагону Ренунцио (Италия) за работу «Рай забытых сердец».