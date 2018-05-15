Симферополь, 15 мая, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Открытие автодорожной части Крымского моста, соединяющего Крымский полуостров с Краснодарским краем, состоится сегодня, 15 мая. Церемонию открытия автодорожной части, в которой примет участие президент России Владимир Путин, будет транслировать в прямом эфире федеральный телеканал «Россия 24». А утром 16 мая по мосту уже будет открыто движение для всех автомобилей.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым ждет туристов

«15 мая Владимир Путин примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста. Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив», — говорится в сообщении на официальном сайте президента России.

По данным инфоцентра «Крымский мост», первыми по мосту официально проедут строители и инженеры, благодаря которым объект сдали на полгода раньше запланированного срока.

«Мы ждали этого четыре года… Президент России Владимир Владимирович Путин примет участие в открытии Крымского моста, который свяжет между собой Тамань и Керчь. У подъездов к мосту уже выстроилась пятикилометровая очередь», — пишет в Facebook евпаториец Александр Н.

Марина Каширская ИА REGNUM Паром в Крыму

На следующий день — 16 мая 2018 года с 5 часов 30 минут в Крым и обратно сможет приехать любой желающий.

«И я прокачусь со временем — на Кубань к родне поеду, а они ко мне в Крым. Наш остров прирастёт к материку девятнадцатикилометровым переходом и навечно! Это хорошо!» — делится впечатлениями в соцсетях судакчанин, известный блогер и журналист Александр Кирьяков.

Днём в честь открытия моста в городе-герое Керчи пройдёт праздничный концерт с участием крымских творческих коллективов и звёзд российской эстрады.

«816 дней ушло на строительство. 10 тысяч лучших строителей страны. Они реально очень крутые. Они доказали, что Россия сама может делать самые сложные мосты в мире», — рассказывает в Facebook Николай Д.

Отметим, что проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроется одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч, а за сутки мост может принять до 40 тыс. автомобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство транспортного перехода через Керченский пролив началось в 2016 году. Сооружение состоит из двух параллельных линий — четырёхполосной автомобильной трассы и железнодорожных путей. Поезда планируется запустить по мосту уже к декабрю 2019 года.