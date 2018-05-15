Шадринск, Курганская область, 15 мая, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Медики Шадринской больницы скорой медицинской помощи взбунтовались: пишут на сайт президента и пытаются добиться встреч с руководством регионального департамента здравоохранения. Они жалуются на низкие зарплаты и непонятный принцип их начисления, а также на отсутствие трудовых договоров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Медсестра

Медицинские сестры родильного отделения Шадринской больницы скорой медицинской помощи разговаривают со своим руководством лишь на телекамеру. Они жалуются, что не знают своих прав, так как не имеют трудовых договоров на руках.

«Мы уже два года получаем зарплату по старой ставке. Не знаем, как рассчитываются ночные дежурства, стаж, переработки. Работаю 15 лет, а трудового договора не видела», — говорит одна из акушерок порталу «Область 45».

По словам одной из акушерок, она получила трудовой договор на руки через полтора года работы лишь после того, как написала заявление с требованием выдать его.

Одна из акушерок с высшей категорией заявила, что получает меньше санитарки. За апрель ей выдали 14 тыс. рублей зарплаты, тогда как младший персонал получает по 18 тыс. рублей.

Руководство больницы встретилось с медсёстрами, но ответить на все вопросы было не уполномочено. Было предложено назначить время и место для предметного разговора с представителями департамента здравоохранения Курганской области, которому непосредственно подчиняется медучреждение.

Что касается зарплаты, то её размер зависит от выполнения некоего плана, передаёт портал «Область 45».

«Раньше был план 65 родов в месяц. Выполняем больше, платят больше. Сейчас, что 80 нарожают, что 50−60, на зарплате это не отражается», — сетуют шадринские акушерки.

Отметим, что, по сведениям Курганстата, средняя зарплата медицинских работников Зауралья составила за первый квартал 2018 года 24 тыс. 487 рублей. По данным Росстата, медсёстры Курганской области усредненно получают в месяц 25 тыс. 365 рублей. Так гласит такая разная официальная региональная и федеральная отчётность по исполнению майских указов президента. На деле получается, что она не отражает реального положения дел в медицине, утверждают медики.

«Отражённая в СМИ информация вышла несколько преувеличенной. Трудовые договоры заключены со всеми сотрудниками. По заработной плате исполняем майские указы, дорожную карту её повышения исполняем. Остальное вам лучше разъяснят в департаменте здравоохранения Курганской области», — прокомментировал итоги встречи с акушерками корреспонденту ИА REGNUM главный врач Шадринской больницы скорой медицинской помощи Вячеслав Лазарев.

Комментарии руководства регионального департамента оперативно получить не удалось. Директор ведомства Лариса Кокорина находится в отпуске. Её заместитель Ирина Макарова была на заседании правительства региона. Тем временем медсёстры и акушерки шадринской больницы ждут разъяснений по поводу оплаты своего труда. Причём происходит это на фоне нехватки медицинских работников в Курганской области.

Отметим, что 12 мая отмечался День медицинской сестры, и сайт по поиску работы и персонала HeadHunte привёл свою статистику по Курганской области. Огромный спрос на медиков сейчас наблюдается в Кургане, Катайске и Варгашах. Наиболее востребованными специалистами являются врачи (60%), медсёстры (35%) и специалисты по клиническим исследованиям (21%). Работодатели готовы платить медсёстрам около 23 тысяч рублей в месяц.