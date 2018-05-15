Москва, 15 мая, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Законопроект об антисанкционных мерах направлен на защиту интересов России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Санкционная политика нарушает международные договоренности, все правила открытости международной торговли, поэтому нам необходимо новое законодательство, эффективное в этой части, с тем чтобы наша страна была защищена и могла развиваться», — заявил Володин.

США проводят санкционную политику в отношении тех стран, которые активно развиваются, это не только Россия, это Китай, Иран, другие страны, указал он.

«Для нас их инициатива, их действия, конечно, были неожиданностью, Россия всегда очень корректно, во всех отношениях сбалансированно проводит международную свою линию, и эта политика в первую очередь основана на уважении, на диалоге», — подчеркнул парламентарий.

«Санкции США носят недружественный характер, у нас под них попали более 400 юрлиц, порядка 200 граждан, и мы должны сделать все для того, чтобы защитить интересы нашего государства», — сказал Володин.

Госдума в первом чтении обсудит законопроект, который предоставляет правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера. В частности, законопроект дает правительству РФ право ввести запрет или ограничения на импорт алкоголя, табака и лекарств из США и стран, поддерживающих санкции. Всего предусмотрено 16 мер.

Вторая инициатива предусматривает уголовную ответственность за соблюдение санкций и пособничество во введении санкций.