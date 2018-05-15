Волоколамск, Московская область, 15 мая, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Митинг 12 мая в Волоколамске показал, что в Подмосковье начались губернаторские выборы, официально назначенные на сентябрь этого года. И эти выборы, если и состоятся, пройдут при крайне радикальном настроении общества. Митингующие в Волоколамске традиционно утверждали, что дышат «радиоактивными отходами», требовали закрыть «Ядрово и Воробьева», обвиняли «правительство непрофессионалов» в «добивании России» и скандировали: «Нет геноциду». В уже достаточно привычном наборе лозунгов и выступлений явно не хватало только агитации за мусоросжигающие заводы (МСЗ), а в остальном — всё прошло по обычному сценарию.

Митинг в Волоколамске 12.05.2018

К радиоактивным отходам, которыми якобы дышат жители Волоколамска, мы ещё вернёмся. Пока только отметим, что самих митингующих — взрослых людей — явно не смущает сам факт утверждения, что вообще можно несколько месяцев дышать при радиации без каких-либо явных последствий для здоровья.

Митинг в Волоколамске 12.05.2018: «Я Дышу Радиоактивными Отравляющими Вредными Отходами!»

Новшеством волоколамского митинга стали два момента. Первый — это тональность выступления местного городского главы. Второй — использование детей в качестве политических агитаторов.

Глава города Волоколамска выступал не просто в майке «Нет свалке «Ядрово». Он призвал горожан поддержать жителей Щелканово на общественных слушаниях (читай, против открытия так называемых «площадок временного хранения мусора»). Заявил, что в район не придут инвесторы, пока есть «эта куча» (про сам полигон). Вспоминал времена, когда работали все предприятия и Волоколамск сам себя обеспечивал (с критикой областного правительства). И завершил выступление воззванием «Мы победим!». По сути, это было выступление не градоначальника, а агитка за себя как кандидата в кресло главы Волоколамского района.

Митинг в Волоколамске 12.05.2018: «Россию убивает не Запад, а правительство непрофессионалов!»

Детям — как несовершеннолетним и, соответственно, непреследуемым по закону — взрослые отдали право озвучить самые радикальные тезисы. Здесь были и сравнения властей с фашистами, и спекуляции на подвиге панфиловцев, и фактический призыв четвертовать чиновников (казнить «самыми мучительными смертями»), и провозглашение «товарищи, это дело уже идет к революции, наше дело правое» с завершающим «Ядрово» будет закрыто, победа будет за нами». Толпа скандировала «молодец». Второй, ещё более юный подросток, рассказал, что «когда были очень плохие газы, я заблевал», и попросил взрослых:

«Я не хочу, чтобы это продолжалось, если это продолжится, то мы все сдохнем с этой планеты!»

То есть трусливые и циничные взрослые использовали детей по полной программе в своих политических целях. По моему мнению, это преступление, в одном ряду с педофилией. Растление души ребенка — что может быть хуже?

Митинг в Волоколамске 12.05.2018. «Ударная сила» протестующих

А дальше… Вечером этого же дня был обстрелян мусоровоз. Водитель получил три ранения в руку, повреждено лобовое стекло, корпус машины. Вечером следующего дня в ночь — неизвестные подожгли полигон «Ядрово». Всё это приправлено активным обсуждением в либеральных СМИ, в которых спрашивают аудиторию о том, надо ли искать стрелявших, и смакованием подробностей в соцсетях.

В этой ситуации так ли удивительно решение руководства «Ядрово» закрыть полигон? А какой у них ещё выход? Дождаться, когда группа «рассерженных горожан» ворвётся на полигон днем и устроит погром?

Митинг в Волоколамске 12.05.2018: «Нас не заткнуть! Нам здесь жить!»

Ведь подобное уже было, когда руководитель района Вихарев лично привез на полигон активистов, что в результате привело к остановке работ по дегазации. Тогда же, кстати, появилась тема радиации на полигоне. И почему правоохранительные органы до сих пор не отреагировали на дезинформацию о радиоактивных отходах, тайно захороненных на полигоне «Ядрово», который по закону является объектом повышенной опасности, просто удивительно. Ведь эти плакатики «Мы дышим радиоактивными отходами» — это ведь не просто провокация. Это имеет вполне себе точную правовую оценку в УК РФ. Тем более что приехавшие во главе с районным начальником Вихаревым на полигон «активисты» были и выступали на митинге 12 мая в Волоколамске. И они не могли не видеть эти плакаты про радиацию. И их это нисколько не смутило. О чём это говорит? Получается, что это «гениальная» разработка принадлежит организаторам митинга, политтехнологам из избирательного штаба одного из кандидатов на пост губернатора Московской области, который вскоре должен открыться народу как спаситель от мусорного армагеддона, или беспросветная неграмотность самих «активистов».

Митинг в Волоколамске 12.05.2018: «Хватит нас травить, мы хотим дышать и жить!»

Нужно сказать, что по поводу парадоксальной деятельности районного главы Вихарева возникает достаточно много вопросов. Главный из которых — он просто засланный из области провокатор, который своей деятельностью разжигает страсти в обществе, натравливая жителей района на полигон «Ядрово» (привозя лично их на полигон или благословляя интернет-трансляции протестных митингов), или же просто некомпетентный администратор, подставляющий своего начальника-губернатора? Судя по информации в прессе, за Вихаревым тянется в СМИ целый шлейф из историй об обманутых дольщиках, коррупции и даже судимости. Как такого человека вообще можно было назначить главой района? Либо такого человека специально и назначили как организатора травли полигона, и тогда всё это — спецоперация правительства Московской области?

Ведь что удивительно. Волоколамск, пожалуй, — единственный район во всей Московской области, где официально разрешаются и даже, можно сказать, поощряются протестные митинги против полигона отходов. Во всех остальных районах пикеты и митинги запрещаются. Запрещают и референдумы о судьбе свалок и строительстве мусоросжигательных заводов, а волоколамские власти не только поддерживают этот референдум, но и разрешают. В соседнем Щелканово протестующих отгоняли от так называемой «временной» свалки с помощью сил национальной гвардии, а в Волоколамске — пожалуйста, митингуй.

Митинг в Волоколамске 12.05.2018: «Ядрово, Щелканово. Что дальше?»

Логическое объяснение этому напрашивается только одно — подмосковные власти или близкие к ним бизнес-структуры проводят спецоперацию в стиле «отжать бизнес». И если принять это допущение за основу, то тогда всё достаточно хорошо выстраивается в одну логическую линию. Буду рад, если это предположение окажется ошибочным. Но какое другое объяснение поможет понять происходящее? Как иначе можно системно объяснить всю эту информационную и митинговую чехарду из якобы отравленных свалочным газом десятков детей (чему нет документального подтверждения), разрешения протестных митингов (только в Волоколамском районе) и попустительстве правоохранительных органов (не расследующих провокационные действия, лозунги и призывы «активистов»)? Вполне могу допустить, что существуют и доказательства конкретных прямых предложений к владельцам полигона «просто так отдать бизнес». Пока все молчат об этом: и власти, и «ядровцы», и бизнес-заинтересанты, и продвинутые «активисты».

Вот только все эти «руководящие мозжечки» — спекулирующие, провоцирующие или попустительствующие протестным настроениям среди жителей, — не понимают, какого джинна они выпускают из бутылки. Ведь очевиден кризис авторитета власти в глазах общества. Люди действительно устали выживать. Люди устали, что власть с ними не разговаривает. Недоверие и отчаяние — вот главное в настроениях людей. И, канализируя эти настроения «против» — цинично и прицельно, — дошли до обстрела автомобилей.

Кровавый молох начинает требовать всё новых и новых жертв. Законы жанра. Сегодня — это водитель мусоровоза. А завтра?